Inciampa e finisce sotto l’autobus, muore 45enne. Tragedia nei pressi del terminal

L’incidente questo pomeriggio, 16 settembre. L’uomo, originario di Napoli ma residente a Guglionesi, pare stesse attraversando quando, per cause in corso di accertamento, è inciampato ed è stato travolto dal mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare

Non ce l’ha fatta il 45enne che questo pomeriggio, 16 settembre, è stato investito nei pressi del terminal bus di Termoli. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Stando ai primi riscontri l’uomo pare sia inciampato mentre stava attraversando la strada e sia poi stato investito da un pullman che stava sopraggiungendo.

Sul posto sono arrivati subito i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che era stato allertato l’elicottero per il trasferimento fuori regione, in Abruzzo.

L’uomo, però, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere mentre si trovava in ambulanza. Sul posto i carabinieri della compagnia di Termoli per i rilievi di rito. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e tutti i rilievi del caso.

