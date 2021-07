Inchiesta sui Centri di Salute Mentale, il dottor Veltro: “Nessuna irregolarità ravvisata in Molise”

I servizi di salute mentale sono stati tra i pochi ad essere rimasti aperti durante la pandemia, anche durante il primo lockdown. Da qualche settimana sono nell’occhio del ciclone per un’inchiesta avviata dal ministero della Salute. Anche in regione, la diffusione di alcune notizie, non confermate, ha generate qualche preoccupazione tra l’utenza. Per tali ragioni abbiamo interpellato il dottor Franco Veltro, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Asrem, che ha fatto chiarezza sulle ultime vicende.

“Si è parlato negli ultimi giorni in Molise di irregolarità e sanzioni ai servizi di Salute Mentale – ha esordito il professionista – ma è bene specificare sin da subito che si tratta di informazioni infondate, la cui provenienza al momento non è nota. Tali notizie non fanno altro che allarmare gli utenti che usufruiscono del servizio e per questo sono qui a chiarire che presso i centri e i servizi di salute mentale dell’Asrem non è stata verbalizzata alcuna irregolarità. Anzi, in alcuni casi abbiamo ricevuto elogi. E’ bene anche specificare, e parlo per tutti i direttori di zona, che i Nas non solo hanno legittimità ad effettuare tali inchieste, e ci mancherebbe altro, ma spesso la loro azione, che non è repressiva, costituisce un miglioramento. Se ci sono state irregolarità hanno potuto riguardare le 15 strutture accreditate o i 2 centri convenzionati in psichiatria, ma se ci sono state contestazioni a noi non è dato saperlo. Il dato certo è che a noi non è stato notificato nulla.”

Il dottor Veltro poi ha spiegato da dove nasce un’inchiesta che ha lasciato perplessi i professionisti del settore.

“Si tratta di un’azione nazionale condotta dai Nas e nasce, a nostro giudizio, da una falsa partenza del ministro. Coinvolgere i Nas, per noi, è stato inspiegabile. Un’azione certamente legittima, ma a parere del collegio nazionale, per certi aspetti, improvvida. Basti pensare che a livello nazionale l’inchiesta ha portato alla chiusura di un Dipartimento ad Avellino, una sanzione a Gela e un’altra in Sardegna per gravi inadempienze. Per il resto, su tutto il territorio nazionale, è stato registrato solo il 21% di prescrizioni a cui adempiere. E parliamo perlopiù di farmaci scaduti da pochi giorni. Se dopo una pandemia come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo e il conseguente ulteriore depauperamento di risorse, solo il 21% ha ricevuto piccole prescrizioni, vuole dire che il Servizio Sanitario Nazionale se l’è cavala alla grande. Restano, purtroppo, i nodi politici, il sotto finanziamento e la trascuratezza nei confronti di una disciplina che è di prima linea. Pertanto – ha concluso il dottor Veltro – come collegio abbiamo espresso tutte le nostre perplessità.” red