Inchiesta “Pacco Free”, il 1 aprile l’udienza davanti al Gup

È stata fissata per il prossimo 1 aprile l’udienza dinanzi al Gup di Larino per D.R., 34 anni e A.B. 32, coniugi vastesi coinvolti nell’inchiesta denominata “Pacco Free”, che ha ha permesso di smascherare una rete finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto Penitenziario di Larino, gestita attraverso un sodalizio criminale interregionale tra vari soggetti che agivano nei comuni di Larino, Santa Croce di Magliano, Vasto, Ciampino e Guidonia Montecelio e che aveva quale fine ultimo l’introduzione di droga all’interno della struttura di Contrada Monte Arcano. Nel corso dell’udienza preliminare moglie e marito saranno difesi dall’avvocato Raffaele Giacomucci. In particolare l’inchiesta “Pacco Free”, coordinata dal dott. La Rana, e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Larino e del Reparto di Polizia Penitenziaria presso la locale Casa Circondariale ha permesso di evidenziare che alcuni detenuti per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, da spacciare all’interno del Carcere, utilizzavano vari sistemi, alcuni dei quali molto creativi e fantasiosi: il tutto per eludere i controlli e introdurre droga, andando ad alimentare il mercato di sostanze stupefacenti all’interno del carcere. A volte venivano spediti nell’Istituto penitenziario pacchi postali contenenti principalmente derrate alimentari, all’interno delle quali venivano occultate sostanze stupefacenti. Altre volte erano i familiari ammessi ai colloqui a portare lo stupefacente, occultato nella carne cotta, sulla persona, negli indumenti intimi, nelle suole delle scarpe o incollato nei lembi dei plichi destinati ai detenuti. Altre volte la droga veniva nascosta all’interno dei cartoni dei pacchi, per poi essere recuperata in un secondo momento all’interno della zona stoccaggio rifiuti da un detenuto che aveva maggiore libertà di movimento. Proprio da uno di quei pacchi “compromessi”, non sfuggito all’attenzione degli agenti di Polizia Penitenziaria, è partita questa ultima trance di indagine. Attraverso un’intensa attività di verifica si è riusciti ad accentrare che il pacco era stato spedito da un ufficio postale ubicato alla periferia sud della Capitale. Da qui è stato possibile identificare e individuare il mittente dello stesso, ovvero il padre di uno dei detenuti dell’istituto frentano.