Inchiesta del Vaticano sull’immobile di Londra, arrestato Gianluigi Torzi

Estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio. Sono queste le ipotesi di reato per le quali il Promotore di Giustizia ha interrogato e arrestato Gianluigi Torzi, finanziere e uomo d’affari molisano. Sotto la lente, secondo quanto riportato da Tgcom 24, sarebbe andata a finire la vicenda collegata alla compravendita di un immobile londinese. Il promotore di Giustizia del Vaticano ha interrogato ed arrestato Torzi al quale sono contestati vari episodi di estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio, reati per quali la Legge vaticana prevede pene fino a dodici anni di reclusione. Gianluigi Torzi è detenuto in appositi locali presso la Caserma del Corpo della Gendarmeria.