Inchiesta Covid, Iacovino: “Ora saranno sentiti i medici sulla malagestione e i cluster negli ospedali”

Il legale del comitato “Dignità e verità per le vittime del Covid” insieme con la presidente, Nadia Perrella e altri componenti, si è detto soddisfatto per la richiesta di archiviazione respinta dal Gip: “I consulenti hanno rilevato l’assenza delle linee guida in materia di emergenza e della loro consegna, oltre che della formazione dei medici e degli infermieri e dei verbali di svolgimento della stessa“

“Finalmente il giudice terzo, e non la Procura che è una parte, ha disposto di sentire i medici (dando tre mesi di tempo, ndr) che sono coloro che hanno fatto precise denunce circa la malagestione della sanità del Molise e hanno anche denunciato in anticipo le cosiddette pandemie per cluster che si sono verificate in ospedale, tanto da comportare la chiusura di reparti con interruzione di pubblico servizio”. L’avvocato Vincenzo Iacovino, legale del comitato “Dignità e verità per le vittime del Covid” insieme con la presidente, Nadia Perrella e altri componenti, ha espresso soddisfazione in merito alla decisione del Gip D’Onofrio del Tribunale di Campobasso di respingere la richiesta di archiviazione, avanzata dal Procuratore capo, D’Angelo, a seguito delle opposizioni avanzate dallo stesso comitato ed aprendo altri procedimenti tuttora in corso quali la criticità dell’impianto di ossigenoterapia, la mancata realizzazione della torre Covid, l’extra budget, la sussistenza dei titoli in capo ad alcuni dirigenti Asrem e i singoli omicidi colposi.

“Noi abbiamo prodotto durante la discussione – ha aggiunto il legale – il primo esito di un accertamento tecnico-preventivo che si è svolto davanti al giudice civile da cui è derivata la responsabilità della struttura sanitaria e di carattere medico che ha determinato il decesso sia per la contrazione del virus sia per la cattiva gestione del paziente. Abbiamo già tre casi e una transazione che si è raggiunta in sede giudiziaria con la struttura che ha riconosciuto un risarcimento dei danni pagando una somma rilevante ai parenti delle vittime”.

Sulla mancata realizzazione in Molise dell’ospedale Covid dedicato, unico caso in Italia, “dai quesiti che il Gip suggerisce alla Procura, si evince chiaramente – ha spiegato ancora Iacovino – che se non ci fosse stata una malagestione o se i pazienti fossero stati trattati diversamente, avremmo avuto un’incidenza di decessi molto più bassa. Tanto è vero che, addirittura, i consulenti rilevano l’assenza delle linee guida in materia di emergenza, della formazione dei medici e degli infermieri e dei verbali di svolgimento della formazione stessa oltre che di consegna delle linee guida ai rispettivi responsabili delle strutture complesse. Questo – ha concluso il legale – è stato confermato, ad incrocio, anche dalle risposte fornite agli ispettori”. (Adimo)