Inchiesta Asl, assolto l’avvocato Giacomo Papa

Sono state tutte assolte dal tribunale di Benevento, perché il fatto non sussiste, le otto persone, tra cui l’ex ministro Nunzia De Girolamo, coinvolte nell’inchiesta sulla gestione della Asl del capoluogo campano. Sul banco degli imputati anche l’avvocato Giacomo Papa che oggi è consigliere giuridico del presidente della Regione Toma e per il quale pure è scattata l’assoluzione. De Girolamo era accusata di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Il pm Assunta Tillo aveva chiesto per la Di Girolamo 8 anni e 3 mesi di reclusione. L’inchiesta riguardava la gestione di appalti e consulenze esterne da parte della Asl di Benevento, per la quale, secondo il gip Flavio Cusani, che dispose l’imputazione coatta per l’ex parlamentare, De Girolamo sarebbe stata organizzatrice e promotrice di un direttorio politico partitico che avrebbe condizionato nomine e appalti. Le altre richieste di condanna nei confronti di Luigi Barone, dell’ex direttore generale della Asl di Benevento Michele Rossi, dell’ex direttore amministrativo della Asl di Benevento Felice Pisapia, di Gelsomino Ventucci, ex direttore sanitario della Asl di Benevento, e di Arnaldo Falato, ex responsabile budgeting presso la stessa Asl.