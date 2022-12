Inchiesta appalti Ferrovie, Rosario Morelli e Armafer estranei ai fatti

Sono cadute tutte le ipotesi di reato, che erano state contestate all’Armafer Srl, all’imprenditore Rosario Morelli e ad alcune tra le più grandi aziende operanti nel settore ferroviario. Ipotesi di illeciti ritenute insussistenti dal Giudice per le Indagini del Tribunale di Roma.

Con Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2022 (depositata il 12 dicembre) e notificata ai legali difensori dell’imprenditore Rosario Morelli, legale rappresentante dell’Armafer Srl, avvocati Vinicio Nardo del Foro di Milano e Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso, infatti, è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma, nel quale erano indagate le più grandi e importanti società specializzate nel settore ferroviario dell’intero Paese. Il GIP presso il Tribunale di Roma, con una motivazione lineare e precisa, che non lascia dubbi sulla totale estraneità rispetto alle ipotesi di reato contestate agli indagati, ha scagionato pienamente tutti i soggetti coinvolti, tra cui il legale rappresentante della Armafer Srl, dottor Rosario Morelli, anche sulla base delle memorie depositate dai difensori al termine della discussione tenutari a Roma il 27 ottobre 2022, ed ha ritenuto insussistenti tutte le ipotesi di reato contestate agli indagati.

La pronuncia del Tribunale di Roma conferma la regolarità di tutte le gare di appalto cui ha partecipato l’Armafer Srl ed indette da RFI, che continua ad affidare lavori alla società confermando la fiducia nella storica azienda operante dal lontano 1903, la cui professionalità e capacità tecnica non sono state in alcun modo scalfite da una indagine penale, che ha stabilito la totale estraneità dalle ipotesi di reato contestate all’Armafer Srl ed al suo legale rappresentante dr. Rosario Morelli, il quale si è detto “sicuro dell’esito positivo della vicenda sulla quale sono rimasto sempre tranquillo, sia perché fiducioso nella giustizia sia perché consapevole che l’operato del sottoscritto e dell’azienda è stato sempre improntato sulla trasparenza e sul rispetto delle norme e della legalità. Questa archiviazione conferma la bontà e serietà del lavoro portato avanti dal nostro gruppo imprenditoriale”.