Incentivi per la nascita di nuovi asili nido, spiragli per il plesso di via Verga

La nuova linea del governo, che mira alla nascita di asili nido sicuri attraverso la messa a disposizione di contributi specifici destinati alle amministrazioni, apre possibili nuovi scenari per il plesso di via Verga. Quest’ultimo – al centro di dibattiti e relazioni approfondite sullo spinoso tema della sicurezza – rientrerebbe a pieno regime nell’idea di rilancio pensata dal comune di Campobasso. Ciò grazie anche al rispetto, con ampio margine, del requisito cardine richiesto dal governo per accedere ai fondi: avere una copertura posti rispetto alla popolazione 0-2 anni al di sotto della soglia del 33%.

La strada per la demolizione e ricostruzione, almeno stando alle premesse, sarebbe dunque in discesa. Una svolta inevitabile, non solo per motivi strettamente legati alla tutela delle famiglie degli iscritti (inferiore alle 30 unità), quanto per le criticità della struttura di via Verga, che già nei mesi precedenti obbligo’ l’amministrazione a prendere in esame il trasferimento dei bimbi presso l’Istituto Petrone, considerato “più sicuro e in linea con le normative in vigore”.

Quest’ultimo fu bloccato dall’arrivo della pandemia, che rese l’operazione più complessa. Non è escluso tuttavia – nonostante il via libera affinché prosegua l’attività del nido per tutto il 2022 – che l’ipotesi possa tornare attuale nei prossimi mesi. Per stessa ammissione dell’assessore Amorosa, del resto, fu proprio l’impatto del Covid-19 a rallentare quello che era considerato un trasloco inevitabile. E con tempi lunghi per la ricostruzione, una nuova sistemazione in sicurezza resta sul tavolo delle opportunità più accreditate.