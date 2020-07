Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 29 luglio, nei pressi della linea ferroviaria di Termoli quella che costeggia il lungomare nord di fronte agli stabilimenti Dune e Pirata. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco assieme alla Polizia Ferroviaria ma pare non ci siano problemi alla circolazione dei treni.