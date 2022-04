Incendio sulle alture ad ovest di Venafro: Vigili del fuoco in azione

Nella tarda mattinata di oggi, 28 aprile, fumi intensissimi e fiamme alte hanno avvolto gli ultimi pendii montani delle alture ad ovest di Venafro, esattamente quelle di Monte Corno che sovrastano la frazione Le Noci e separa Monte Cerino da Monte Sambuco.

Alimentate dal vento le fiamme -sulla cui origine stanno indagando i Carabinieri e Vigili del Fuoco prontamente intervenuti- hanno avvolto la vegetazione in breve tempo. Per fortuna non insistono abitazioni in quella zona.