Incendio sulla Fondovalle del Tappino, intervenuta la Protezione Civile

REDAZIONE

Un incendio si è propagato da questa mattina, domenica 18 agosto, sulla statale Fondovalle del Tappino, in territorio di Campodipietra, in prossimità del viadotto tra Toro e Campodipietra. Si è reso necessario l’arrivo della protezione civile che ha provveduto a domare le fiamme e spegnere l’incendio. Fortunatamente il fuoco non ha raggiunto la folta vegetazione ma ha lambito la carreggiata grazie al pronto intervento dei soccorsi.