Incendio sulla collina Monforte ha minacciato le abitazioni, domato dai Vigili del Fuoco

Un piccolo incendio ha interessato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 agosto, la collina Monforte, dal lato che affaccia su Sant’Antonio Abate. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Seppur non di grandi dimensioni, il fuoco ha creato qualche apprensione perché si è sviluppato vicino ad alcune abitazioni. Ad ogni modo i Vigili lo hanno subito circoscritto e la situazione è apparsa immediatamente sotto controllo. Resta da capire come si sia potuto sviluppare un rogo in quella zona e ancora una volta viene da pensare che la mano dell’uomo abbia avuto un ruolo determinante. L’importante è che non ci siano state conseguenze importanti per la vegetazione della collina e per cose e persone.