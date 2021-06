Incendio sul catamarano per le Tremiti, 64 passeggeri in salvo

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 giugno, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli ha ricevuto via radio una richiesta di soccorso da parte della nave passeggeri ZENIT in navigazione dalle isole Tremiti verso Termoli, per un incendio a bordo. (QUI LA PRIMA NOTIZIA)

L’unità, con a bordo 64 passeggeri, si trovava a circa 14 miglia dal porto di Termoli quando i membri dell’equipaggio hanno constatato la presenza di fiamme in sala macchine.

Immediati sono stati i soccorsi con l’invio della motovedetta SAR CP 878 da parte della Capitaneria di Porto di Termoli.

Risultati vani i primi tentativi di estinguere l’incendio da parte del personale di bordo, la Capitaneria ha disposto il dirottamento dell’unità passeggeri AMALFI JET in navigazione sulla stessa rotta ed il trasbordo dei passeggeri, che è avvenuto nel rispetto delle massime misure di sicurezza, con grande perizia marinaresca da parte degli equipaggi coinvolti.

Contestualmente è stato richiesto l’approntamento del rimorchiatore portuale CORIGLIANO, per l’eventuale impiego nelle operazioni di soccorso.

La nave soccorritrice ha ospitato tutti i passeggeri dello ZENIT, che si trovavano in buone condizioni di salute, ed ha proseguito per le isole Tremiti dove ha imbarcato numerosi passeggeri in attesa di fare rientro su Termoli, rientro avvenuto alle 20.50 circa.

Al fine di meglio monitorare la situazione e verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti in mare è intervenuto sul luogo delle operazioni un mezzo aereo ad ala rotante della Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara.

Vista l’impossibilità di governo da parte della nave con incendio a bordo, è stato disposto il rimorchio della stessa fino al porto di Termoli, dove è giunta alle ore 23.50, scortata dalla motovedetta della Guardia Costiera.

Proprio grazie all’ausilio del pratico locale, degli ormeggiatori del porto, dei mezzi navali della Capitaneria di porto e del nostromo del porto è stato possibile garantire il regolare svolgimento della manovra di ormeggio presso il molo sudest del porto di Termoli.

Ad attenderla in banchina personale del 118 per accertare le condizioni di salute dei membri dell’equipaggio e i Vigili del Fuoco che, per primi, sono saliti a bordo dell’unità per verificare che l’incendio fosse del tutto estinto.

Sono in corso accurate indagini da parte della Capitaneria di Porto di Termoli volte ad accertare le cause dell’incendio.