Incendio pineta di Campomarino, il danno ammonta a 7,5 milioni di euro : tra 5 anni la possibilità di piantare alberi

Un danno calcolato in 7,5 milioni di euro che tiene conto anche del costo di ricostruzione dell’habitat stesso. E’ questa la stima presentata dal comune di Campomarino alla regione Molise a seguito dell’incendio dello scorso primo agosto che ha carbonizzato ben 109 ettari di polmone verde a Campomarino. Se ne è discusso ieri pomeriggio, 26 agosto, a Campomarino, nell’incontro pubblico organizzato dall’associazione Borgo Antico: Pineta: Ieri, oggi e Domani’. Un evento tanto partecipato che ha messo in luce, con dati alla mano, l’enorme danno ambientale di cui è stata oggetto la pineta di Campomarino. Esperti e tecnici del settore ambientale, forestale e ornitologico hanno snocciolato il problema e messo in luce alcuni rimedi da poter mettere in campo per ridare vita alla pineta. Presenti all’incontro il vicesindaco di Campomarino, Rossella Panarese, Nicola Norante Esperto ornitologo e Consulente zoologo, Alfonso Ianiro Dottore ambientale, Ludovico Frate Dottore forestale, Antonio Del Vecchio Capo vivaista del Vivaio forestale regionale ‘Le Marinelle’ di Petacciato CB, Donato Occhionero Dottore agronomo, Dorothy Albanese e Manuele Martelli ‘Il Molise non esiste’. “Bisogna risanare l’ambiente affinché la natura si rimpadronisca dei suoi spazi”. Tutti uniti nello stesso obiettivo nonostante alcuni vincoli. Per ripartire e cercare di ripristinare l’ambiente deturpato dall’incendio, infatti, sono necessarie delle regole da seguire. “In un primo momento tutti hanno voluto collaborare cercando di dare il proprio beneficio pensando di poter piantare da subito un seme ma ci sono delle tappe ben precise da seguire di natura sia biologica che legislativa. Prima di poter mettere un albero a dimora, è stato spiegato, c’è bisogno di attendere 5 anni. E nel mentre cosa bisogna fare? E’ necessario ripulire l’intera area da tronchi e alberi andati bruciati per ridare la possibilità alla natura stessa di rimpadronirsi di quell’habitat.

