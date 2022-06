Incendio nella scuola dismessa di via Crispi, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Un incendio ha interessato i locali al secondo piano della scuola dismessa di via Crispi a Campobasso oggi pomeriggio (7 giugno) verso le 17,00. Il fumo denso che fuoriusciva è stato notato da alcuni residenti che, allarmati, hanno subito chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco giunti tempestivamente sul posto per domare le fiamme e scongiurare ulteriori pericoli. Gli stessi Vigili del fuoco hanno avvisato dell’accaduto anche i Carabinieri con i quali stanno collaborando per risalire alle cause del rogo.

