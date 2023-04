Incendio nella notte, evacuata una palazzina

Nottata da incubo per i Vigili del Fuoco di Isernia che hanno dovuto fare le ore piccole per avere ragione di un incendio scoppiato nel garage di una palazzina di Sant’Eusanio a Monteroduni.

Sembrerebbe che le fiamme siano partite dall’auto parcheggiata nel box. Due vigili intossicati dal fumo sono finiti al Pronto Soccorso, ma nessuna conseguenza.

Tutte sfollate e masse in salvo le 19 famiglie residenti nell’immobile, compreso un anziano che non si era accorto di nulla ed è stato letteralmente prelevato e portato via dai vigili. In conclusione solo tanta paura e diversi danni, ma nessun ferito. Impegnate nelle operazioni ben due squadre dei vigili.