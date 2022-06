Incendio nella notte, danni a strutture e vegetazione

– La notte scorsa i luoghi che ospitano il Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia, presso la zona grotte in Via D’Annunzio, sono stati interessati in più punti da un incendio che ha procurato alcuni danni alle strutture e alla vegetazione presente sui percorsi della sacra rappresentazione natalizia.

L’allarme è scattato intorno alle ore 2, quando alcuni residenti hanno avvertito l’odore del fumo e hanno visto le fiamme. Sul posto sono intervenuti dapprima i volontari della Pro Loco, la consigliera comunale Cabiria Calgione e il sindaco Simona Contucci, e successivamente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Termoli, che hanno lavorato fino alle prime ore dell’alba per spegnere le fiamme.

“Siamo davvero increduli e sconfortati per quanto accaduto la notte scorsa – dichiara il sindaco Simona Contucci – perché riteniamo che si tratti di un incomprensibile gesto di vandalismo e di odio gratuito nei confronti dell’intera comunità.

L’origine evidentemente dolosa dell’incendio sviluppatosi nell’area del Presepe Vivente, colpisce al cuore tutti i monteneresi, le centinaia di volontari che ogni anno ripuliscono e riqualificano l’intera zona in vista delle rappresentazioni natalizie, la Pro Loco Frentana e anche l’Amministrazione comunale, da sempre impegnata su quell’area.

Non ci sono più parole per qualificare questi episodi e, soprattutto, le persone che se ne sono rese artefici. Nonostante la brutta pagina di inciviltà che ha connotato il nostro territorio, ad opera di pochi individui, invito comunque la parte sana del paese a rasserenare gli animi e a isolare i protagonisti di questo gesto, guardando al futuro con maggiore ottimismo”.

“Non sappiamo se ci sia qualcuno che abbia tenuto il conto delle volte che ignoti abbiano appiccato un incendio al nostro Presepe – il commento del Direttivo della Pro Loco Frentana – Ciò che è sicuro è che altrettante volte i volontari, anzi, gli appassionati del Presepe lo hanno ricostruito più bello di prima, con l’amore e l’orgoglio di chi ama quello che, forse, è il simbolo di Montenero. Dunque, l’incendio della scorsa notte non sarà che uno dei tanti tentativi di danneggiare le grotte e le strutture lì realizzate. I danni sono stati limitati, grazie ad alcuni residenti e passanti che si sono prontamente attivati per provare a contenere le fiamme e hanno allertato i Vigili del Fuoco e alcuni nostri volontari della Pro Loco. A tutti loro va il nostro più caloroso ringraziamento per aver evitato che l’entità dei danni fosse ben più grave. Grazie alla Pro Loco che, nonostante per ben due edizioni le misure di contenimento del Covid-19 abbiano impedito di realizzare le consuete rappresentazioni aperte ai visitatori durante le festività natalizie, ha tenuto le luci accese mediaticamente attraverso i social e letteralmente illuminando le grotte e tutto il percorso, fino alla diretta facebook dello scorso 6 gennaio, il nostro Presepe ha superato la pandemia. Non sarà ora certo questo ennesimo incendio a fermarlo.

Ora, con le ceneri ancora fumanti, i sentimenti sono sicuramente rabbia e incredulità. Ma siamo certi che, col tempo, seguirà quasi un sentimento di gratitudine, perché quello che è successo ieri notte permetterà di dimostrare l’unità, la caparbietà e le capacità della parte migliore della nostra Comunità, che saprà, ancora una volta, ricostruire. Meglio di prima. E, siccome appartiene all’animo di chi fa volontariato vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e guardare al futuro con speranza, approfittiamo di questa occasione per comunicare a tutti, con grande gioia e orgoglio, la vittoria del bando della Regione Molise Turismo è Cultura 2022/2023 per i Grandi e Straordinari Eventi proprio con il Progetto 39° PRESEPE VIVENTE – Storia Cultura e Territorio.

Ci sarà, dunque, tanto lavoro da fare e tante risorse da impiegare per questa nuova ripartenza. Facciamo, allora, appello a tutti coloro che amano Montenero e il nostro Presepe, perché facciano un passo avanti per unire le forze a quelle dei volontari della Pro Loco “Frentana”.

E diamo appuntamento, fin da ora, a tutti i visitatori alla 39a edizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia, nel più che mai suggestivo scenario delle Grotte Arenarie”.