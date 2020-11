Incendio in via delle Frasche, nuovo sopralluogo. Strada chiusa e rallentamenti

Nuovo sopralluogo questa mattina nella storica villa Guacci a Campobasso dove sabato sera si è sviluppato un grosso incendio che ha impegnato per ore i vigili del fuoco. Questa mattina, 30 novembre, gli inquirenti sono tornati sul posto chiudendo al traffico la zona tra via delle Frasche e via San Giovanni per permettere le operazioni di messa in sicurezza della villa e anche di indagine. Al momento, infatti, sono aperte tutte le piste per cercare di ricostruire quello che può essere successo e può avere scatenato l’incendio. Non si esclude la pista del dolo ma neanche quella di un incendio accidentale. La villa, abbandonata da anni, da tempo pare fosse utilizzata come rifugio per i senza tetto e forse questo potrebbe avere scatenato il rogo. Come detto gli inquirenti hanno chiuso via delle Frasche e deviato il traffico lungo via San Giovanni dove si sono verificati dei rallentamenti alla circolazione.

