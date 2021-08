Nel pomeriggio di ieri ancora incendi nei territori del Basso Molise. Squadre di Campobasso e Santa Croce di Magliano hanno impedito che il fuoco riducesse in cenere un mezzo agricolo. Il tutto è avvenuto in una contrada nel comune di Rotello (CB). Anche in questo caso l’incendio era nelle immediate prossimità di abitazioni e aveva interessato già attrezzature e mezzi agricoli.