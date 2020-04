Incendio in una casetta di campagna a Toro, paura per l’anziano occupante

(Ultim’ora 21:00 27 aprile). L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e l’altrettanto rapida richiesta di soccorso inviata al centralino 115 da alcuni vicini, hanno evitato il peggio e l’incendio che ha interessato una casetta nelle campagne di Toro (zona Vignale o meglio contrada Mulini) sul tratto di strada che collega il paese con la fondovalle Tappino. Al vaglio dei soccorritori le cause che hanno originato il rogo che, per fortuna, non ha provocato feriti. Scampato pericolo per l’anziano occupante che è riuscito a mettersi in salvo e rischi evitati anche per le persone che abitano una casa molto vicina a quella interessata dall’incendio.