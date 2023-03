Incendio in una casa in contrada Limiti a Campobasso: intervenuti i Vigili del fuoco

Poco prima delle 23 di ieri, mercoledì 29 marzo, una chiamat ai Vigili del fuoco di Campobasso ha messo in moto la macchina dei soccorsi. I Vigili del fuoco sono arrivati in una abitazione in contrada Limiti a Campobasso per spegnere l’incendio divampato da una caldaia. Sul posto intervenuti anche i sanitari del 118 Molise con l’ambulanza per soccorrere il proprietario di casa che ha inalato fumi tossici nel tentativo di spegnere l’incendio. Fortunatamente nessuna grave conseguenza né per l’uomo né per il resto della famiglia che era in casa.