Questa sera (12 dicembre), una squadra dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta per incendio abitazione in via Giuseppe di Vittorio a Campomarino

Le fiamme si sono sprigionate in un ripostiglio/pertinenza situato nel retro dell’appartamento al piano terra del fabbricato interessato dall’evento.



La proprietaria è stata allertata dai vicini per del fumo visto fuoriuscire dal locale. Le cause sono in corso di accertamento.