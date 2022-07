Incendio in un centro d’accoglienza di Campobasso, paura tra gli ospiti

Tanta paura questo pomeriggio, venerdì 15 luglio, in un centro d’accoglienza di Campobasso. Per cause che sono in corso d’accertamento, poco prima delle 17, è divampato un incendio nel centro di contrada Feudo a Campobasso. Si tratta dell’ex scuola, adibita, da qualche anno, a centro d’ accoglienza.

Le fiamme sono divampate dalla cucina, mentre i ragazzi, almeno questa la ricostruzione, stavano riposando. Sono stati gli stessi ospiti che hanno allertato i Vigili del Fuoco e gli uomini del comando provinciale di Campobasso sono giunti immediatamente sul posto con più squadre ed hanno provveduto a domare il rogo.

Per fortuna nessuna conseguenza seria per gli occupanti dello stabile, ma per loro solo tanta paura. Qualche danno è stato riscontrato alla struttura e alla cucina.