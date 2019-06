Incendio in un cantiere: paura nella notte a Bojano (FOTO)

BOJANO

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta nella notte in località Campimarzi a Bojano, per un incendio scoppiato in un cantiere per la costruzione di un capannone. Interessati dalle fiamme i pannelli di copertura coibentanti, un mezzo da lavoro ed un gruppo elettrogeno. Sul posto, per stabilire le cause dell’incendio, il personale NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso.