Incendio in un autorimessa, danneggiati diversi automezzi: si indaga sulle cause del rogo (LE FOTO)

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco

Nel pomeriggio una squadra dei vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta in una contrada nel Comune di Cercemaggiore per l’incendio avvenuto all’interno di una autorimessa, Le fiamme hanno provocato il danneggiamento di diversi automezzi che si trovavano all’interno della rimessa. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state domate. Da accertare invece le cause che hanno provocato l’incendio all’interno dell’autorimessa.