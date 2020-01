ISERNIA. Probabilmente la vicinanza dei mobili al camino acceso, che avrà rilasciato qualche scintilla, ha fatto divampare le fiamme in un’abitazione che si affaccia in piazzetta San Felice, nel centro storico di Isernia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme che hanno danneggiato le suppellettili presenti in casa con la famiglia che è riuscita a mettersi in salvo.