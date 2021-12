Incendio in abitazione a Ripalimosani, soccorsa una donna (video foto)

I Vigili del fuoco di Campobasso e i Carabinieri hanno operato poco fa (ore 13,00) un intervento a Ripalimosani per soccorrere una donna che vive in centro a Ripalimosani, in prossimità della chiesa madre. I vicini hanno visto del fumo fuoriuscire dall’abitazione e immediatamente hanno lanciato una richiesta di soccorso. Si tratterebbe di una donna che vive da sola e, secondo le prime notizie, potrebbe aver involontariamente aver innescato un principio d’incendio. L’intervento è ancora in atto (ore 13:50).

