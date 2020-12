Incendio divampa in un fabbricato, determinante l”intervento dei Vigili del fuoco

Un intervento è in corso dal primo pomeriggio di oggi in un area lontana dal centro abitato in territorio di Gildone; squadre dei Vigili del fuoco del comando di Campobasso con una autobotte, un’autopompa ed una autoscala alle prese con un fuoco che aveva già parzialmente distrutto buona parte della struttura in legno di una copertura di fabbricato in muratura portante. L’intervento ha evitato danni ulteriori ai restanti vani della costruzione coinvolta e resa inagibile. Operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento le cui cause sono in corso di accertamento.