Incendio di Venafro, i Carabinieri hanno trovato l’innesco

Oramai è sicuro l’incendio di questo pomeriggio a Venafro è doloso (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA E GUARDARE VIDEO). C’è un piromane che ha dato fuoco alla sterpaglia vicino al bosco, provocando un incendio che finora ha divorato circa dieci ettari di alberi e non accenna a diminuire di intensità. La prova è l’innesco che i Carabinieri hanno repertato proprio nel posto da dove è partito il fuoco. Ora verranno anche analizzate le immagini della videosorveglianza per verificare se il piromane che ha dato fuoco a monte Santa Croce è stato “catturato” dagli obiettivi delle telecamere. Il primo agosto del 2018, gli allora Forestali, attraverso la videosorveglianza “beccarono” proprio nelle vicinanze della zona dell’incendio di oggi un piromane in azione.