Incendio di sterpaglie in pieno centro a Isernia, paura e disagi per i cittadini

REDAZIONE

ISERNIA

Incendio in pieno centro a Isernia. In località “Orti”, nei pressi di via Orientale. Da qualche ora stanno prendendo fuoco alcune sterpaglie. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia che stanno effettuando le operazioni di spegnimento. Il rogo sta provocando anche notevoli disagi alla cittadinanza, a causa del fumo e di una sottile coltre grigia arrivata fino in centro.