Incendio di sterpaglie a bordo strada minaccia i cassonetti, intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 gennaio, lungo via Piave a Campobasso. Le fiamme sono divampate molto vicino alla strada, nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta di abiti usate.

Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso che hanno provveduto a domare le fiamme.

Non è chiara la natura del rogo, anche in considerazione delle temperature non è da escludere che possa averci messo lo zampino la mano dell’uomo.

IL VIDEO IN ALTO