Incendio devasta palazzina: due appartamenti inagibili

Nel primo pomeriggio di oggi, 9 settembre, un incendio ha scosso la tranquilla comunità di Macchiagodena, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Isernia. Le circostanze esatte che hanno portato all’incendio sono ancora oggetto di indagine.

L’incendio ha colpito una palazzina che ospita due appartamenti, riducendoli entrambi a uno stato di inagibilità. Al momento dell’incidente, era presente solo una persona nell’edificio, la quale è stata prontamente assistita dal personale del servizio di emergenza medica, il 118.

I Vigili del Fuoco, dopo aver messo sotto controllo e spento l’incendio, hanno collaborato con l’Autorità Comunale per trovare alloggi temporanei per le due famiglie colpite dalla tragedia. Questo gesto di solidarietà e assistenza è fondamentale per garantire alle famiglie colpite un rifugio in un momento così difficile.

Sul luogo dell’incidente, sono giunti anche i Carabinieri della locale stazione per condurre le prime indagini e cercare di determinare le cause dell’incendio.

L’evento mette in luce l’importanza del rapido intervento delle squadre di soccorso e della collaborazione tra le autorità locali in situazioni di emergenza come questa. Le indagini proseguiranno per svelare le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incendio e per garantire il sostegno necessario alle famiglie coinvolte.