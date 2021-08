Incendio Campomarino Lido, Occhionero: “La paura e i disagi sono stati enormi”

“Per gli abitanti di Campomarino e i suoi turisti sono ore difficilissime: l’incubo del fuoco è tornato ad assediare il paese. La paura e i disagi sono stati enormi”. Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva. “Sono al loro fianco e a completa disposizione dei vari attori istituzionali per collaborare o rappresentare le istanze di Campomarino a livello centrale. Non è ancora chiaro se l’origine della devastazione di queste sia dolosa o colposa. Ritengo che anche l’incuria nella manutenzione da parte del comune e della Regione possa aver avuto un qualche ruolo nella propagazione delle fiamme. I miei concittadini hanno bisogno di attenzione e di cura. Se, infatti, le zone aggredite dal fuoco fossero state ripulite delle sterpaglie gli effetti dell’incendio sarebbero stati probabilmente più contenuti o comunque reso più semplice l’intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati protagonisti di un intervento straordinario sopratutto per essere riusciti a evitare che le fiamme investissero il distributore della Tamoil con le disastrose conseguenze che si possono immaginare. A loro e alle altre forze dell’ordine e ai volontari che ieri hanno evitato il peggio va il nostro sentito ringraziamento”, conclude.