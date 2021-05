Incendio all’interno di un capannone a San Martino in Pensilis, provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Termoli ha impedito conseguenze ben più gravi all’interno di un capannone in territorio di San Martino in Pensilis. I vigili del Fuoco sono intervenuti nella struttura di una ditta edile. Le fiamme, in poco tempo, hanno interessato un furgone, materiale ed attrezzature per l’edilizia. L’azione provvidenziale quanto tempestiva ha impedito conseguenze ben peggiori. Infatti i vigili hanno domato le fiamme e riportato la situazione alla normalità.