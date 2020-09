Incendio all’Europea 92, azienda del gruppo Ricci

Fiamme domate in pochi minuti grazie al pronto intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco

Montaquila. Incendio nella parte posteriore della sede dell’Europea 92, la grande azienda di lavori pubblici di Marciano Ricci, anche sindaco di Montaquila. Sconosciute al momento le cause dell’incendio ancora in corso, sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e dipendenti della stessa azienda. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco dalla sede Centrale di ISERNIA con tre squadre operative. Fortunatamente l’incendio è stato spento in pochi minuti e ora si sta procedendo alla bonifica dei luoghi e alla ricerca delle cause dell’incendio.