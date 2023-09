Incendio alle porte del paese tiene in allarme popolazione e Vigili del fuoco

Squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso e Santa Croce di Magliano sono attualmente impegnate in una strenua lotta contro incendi di notevole rilevanza che stanno devastando vasti territori di Morrone del Sannio e Ripabottoni. Le fiamme hanno già bruciato una vasta area di vegetazione, mettendo a rischio il centro abitato di Morrone del Sannio e la strada che collega Montorio del Sannio a Ripabottoni.

L’incendio in territorio di Morrone del Sannio ha raggiunto una dimensione preoccupante, minacciando direttamente il centro abitato e il cimitero locale. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme e proteggere le proprietà e la sicurezza dei residenti. Le condizioni meteo avverse, con venti forti e temperature elevate, stanno rendendo ancora più difficile il compito dei soccorritori.

Allo stesso tempo, un altro incendio sta devastando la strada che collega Montorio del Sannio a Ripabottoni. Anche questo rogo ha raggiunto proporzioni significative, minacciando la vegetazione circostante e mettendo in pericolo l’accesso a Ripabottoni da parte dei residenti e dei soccorritori. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state dispiegate anche in questa area per contrastare le fiamme e garantire la sicurezza della popolazione.

Le cause degli incendi non sono ancora state stabilite, ma le autorità locali stanno indagando per determinare l’origine di questi roghi devastanti.

Si raccomanda alla popolazione di seguire le istruzioni delle autorità locali e di prestare attenzione alle informazioni di sicurezza. La situazione è in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

La comunità locale è solidale con i Vigili del Fuoco e spera che la loro dedizione e il loro impegno senza sosta possano contribuire a domare questi incendi e a proteggere la vita e la proprietà dei residenti.

(SEGUONO AGGIORNAMENTI)