Incendio al supermercato, danni ingenti. Si attendono i risultati della perizia

La struttura, che risulta agibile, per il momento resterà chiusa in attesa di definire i contorni di quello che è accaduto nella giornata di ieri, 10 luglio. Sconcerto tra la proprietà e i dipendenti

Ha riportato danni ma è agibile la struttura del Pam, il supermercato di Termoli interessato da un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 10 luglio (QUI LA PRIMA NOTIZIA). Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento ma la struttura per il momento resterà chiusa in attesa della perizia e dei controlli di rito.

Tutto è accaduto in una manciata di minuti nel pomeriggio di ieri quando, all’improvviso, le fiamme si sono propagate all’esterno della struttura interessando prima la zona dei magazzini che si trovano proprio nel retro. In un attimo il fumo ha avvolto il supermercato che è stato immediatamente evacuato.

Dipendenti e clienti che in quel momento si trovano nella struttura sono usciti all’esterno e questo ha permesso di evitare che ci fossero feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia e una ambulanza del 118 che per precauzione ha aspettato lo spegnimento delle fiamme.

I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per spegnere l’incendio con il fumo nero e denso che si è propagato all’interno della struttura. Sconcerto tra la proprietà del supermercato e tra gli stessi dipendenti che non hanno potuto fare altro che guardare attoniti la scena.

Il supermercato Pam si era trasferito in via Egadi appena un anno fa. Adesso si attendono i risultati della perizia che potrebbe fare luce sull’accaduto e spiegare i contorni dell’incendio.