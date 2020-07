Incendio al Bosco Fantine, in fumo 40 ettari di vegetazione. Danni immani

Sono oltre 40 gli ettari di bosco bruciato a seguito dell’incendio che nella giornata di ieri, 12 luglio, ha devastato il Bosco Fantine di Campomarino. Le fiamme hanno letteralmente divorato uno dei polmoni verdi più bello del basso Molise. L’incendio è divampato nella serata e, alimentato anche dal vento che ha soffiato sul basso Molise per tutta la giornata, in poco tempo ha messo seriamente in difficoltà i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con sei mezzi. All’opera gli uomini dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, oltre alla Protezione Civile per un intervento che è durato quasi 8 ore, dalle 20 alle 4 del mattino. Una lotta senza tregua contro le fiamme con l’impossibilità di utilizzare il canadair a causa del buio della notte e danni incalcolabili alla vegetazione e alle specie presenti all’interno del bosco. Il sospetto è che dietro all’incendio possa esserci la mano dell’uomo considerando che le fiamme sono state viste anche a chilometri di distanza dal bosco.