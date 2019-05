Incendio a Pozzilli, fiamme divampano all’interno di una fabbrica (VIDEO)

VENAFRO

Poco fa (ore 18,30) è divampato un incendio in una fabbrica che produce impianti tecnologici situata nel nucleo industriale di Pozzilli. Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. L’incendio sembrerebbe essere di grossa entità. Il fumo, infatti, ha circondato l’intera area. Sconosciuta al momento la natura del rogo. Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI