Incendio a Pozzilli, fiamme difficili da spegnere per il vento

POZZILLI

É in corso l’intervento dei Vigili del fuoco per un incendio in località Santa Maria Oliveto, nel comune di Pozzilli, nei pressi del cimitero. Le fiamme sviluppatesi bruciando alcune sterpaglie hanno interessato una vasta area e il fumo è arrivato nei pressi delle abitazioni. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che al momento hanno la situazione sotto controllo. Gli stessi stanno tentando di spegnere il rogo, operazione non facile considerato il forte vento che sta insistendo sulla zona.

Seguono aggiornamenti.