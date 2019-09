Incendio a Foce dell’Angelo, ecco cosa rimane

REDAZIONE TERMOLI

Avevamo già denunciato qualche tempo fa lo stato di degrado totale in cui versava il piazzale dell’ex distributore di benzina che si trova all’inizio di quello che rimane del viadotto Foce dell’Angelo. Rifiuti di ogni genere gettati e ammassati nell’intera zona dagli incivili di turno che avevano scambiato l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto. Ebbene questa mattina un grosso incendio ha interessato il luogo in questione. Le fiamme hanno sprigionato un denso fumo nero mandando a fuoco qualsiasi tipo di rifiuto.