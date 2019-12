Incendiavano i Tir di un’impresa, arrestate tre persone

ISERNIA. Individuati e bloccati dai carabinieri di Isernia gli autori dell’incendio doloso di alcuni Tir dell’impresa Ciampittiello a Sessano. Le accuse a loro carico sono di tentata estorsione, incendio doloso e turbata libertà degli incanti. Tra i fermati, un imprenditore di 45 anni – che voleva impedire ai Ciampittiello di acquistare un immobile all’asta e finito ai domiciliari, e i suoi complici, due pensionati della provincia di Isernia, con l’obbligo di firma. Secondo i Carabinieri e la Procura di Isernia, sarebbero loro i responsabili dell’incendio doloso con cui furono distrutti dei Tir dell’impresa Ciampittiello di Sessano del Molise. Prima dei roghi dei mezzi, la vittima aveva ricevuto una busta con un proiettile al fine di “convincerlo” a non partecipare ad un’asta immobiliare in cui sarebbe stato messo in vendita un suo immobile, ma non avrebbe ceduto alle minacce. Di qui, l’incendio dei suoi camion per convincerlo a cambiare idea.