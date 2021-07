Incendiato l’ingresso di un bar durante la partita Italia-Spagna

Sdegno e amarezza a Riccia

Un gesto gravissimo quello che è stato compiuto a Riccia nel cuore della notte appena trascorsa. Ignoti hanno incendiato l’ingresso di un bar usando liquido infiammabile. Il locale che si trova in via Benevento era chiuso perché il proprietario aveva allestito all’aperto e in un luogo distante un punto di ristoro e accoglienza per i numerosi clienti che avrebbero voluto assistere alla partita di calcio Italia-Spagna. Il fuoco ha interessato la porta d’ingresso ma avrebbe potuto fare danni ancora più gravi all’intero locale. L’episodio è stato comunque denunciato ai Carabinieri nel tentativo di individuare l’autore. La notizia è stata accolta con sdegno e amarezza dai cittadini e ovviamente dallo stesso proprietario.