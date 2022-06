Incendi: Vigili del Fuoco, Comuni e cittadini pronti a fare squadra (video)

Presentato presso il comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, in collaborazione con l’Anci Molise, il vademecum e la brochure sulle misure minime da seguire per evitare i rischi collegati agli incendi di bosco o di vegetazione che possono svilupparsi in prossimità delle abitazioni

di Antonio Di Monaco

“Vorremmo che nella prevenzione delle singole abitazioni fossero coinvolti i sindaci, ma anche i singoli cittadini perché, con un decreto del 2021, è stato introdotto ‘l’incendio di interfaccia’, ovvero che una casa circondata da verde e vegetazione di materie combustibili può essere lei il problema”. È la mission contenuta nel vademecum e nella brochure, realizzati dal dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in collaborazione con Anci, sulle misure minime da seguire per evitare i rischi collegati agli incendi di bosco o di vegetazione che possono svilupparsi in prossimità delle abitazioni e presentata dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Michele Di Tullio, e dal presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli.

“L’incendio boschivo – ha precisato ancora il Comandante Di Tullio – non è di competenza nostra, ma delle Regioni e delle Province autonome che stilano con noi una sorta di contratto per cui noi collaboriamo con loro e le altre Forze dell’ordine, i volontari e la Protezione Civile nello spegnimento”.

Tra le progettualità promosse dal dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa, vi è l’istituzione dei “presidi rurali”, finalizzati ad assicurare nelle aree del Paese più esposte e vulnerali, che consentono di operare con immediatezza nelle aree a rischio più elevato del nostro Paese e la cui rete sarà implementata nei prossimi due o tre anni. Nel Molise ne sarà installato uno a partire dalla prossima estate.