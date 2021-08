Incendi, sotto assedio i boschi Corundoli e Fantine. Rogo lungo il cantiere del metanodotto

Ancora incubo incendi in basso Molise. Sotto assedio questa volta è Montecilfone dove un grosso incendio sta minacciando la linea dove si stanno effettuando i lavori per il metanodotto e il bosco Corundoli, il polmone verde che si trova vicino il paese. Sono momenti di concitazione considerando che il vento e il caldo oltre i 40 gradi che stanno interessando il basso Molise rischiano di rendere la situazione incontrollabile. Sul posto sono intervenuti i Canadair mentre un nuovo incendio si sta sviluppando all’altezza di Bosco Fantine a Campomarino e anche lungo il costone che risale verso il paese. Vigili del fuoco quindi nuovamente impegnati su più fronti per quella che sta diventando la vera emergenza del 2021, gli incendi. Mentre si rafforza anche l’ipotesi che dietro possa esserci la mano dell’uomo.

