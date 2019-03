Incendi di sterpaglie e canne fumarie, gli interventi dei Vigili del fuoco

REDAZIONE TERMOLI

Diversi gli interventi effettuati , dai Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano, per incendio di sterpaglie. Quello più impegnativo al Km.72 della SS 647 Bifernina al bivio per Guglionesi, che dalle 16.30 fino alle 18, ha richiesto l’intervento sia dei Vigili del Fuoco che della Polizia Stradale per regolamentare il traffico. A San Martino in Pensilis il distacco di una guaina di copertura di un tetto ha creato dei pericoli di caduta sulla strada sottostante. L’intervento del personale vigilfuoco, con l’autoscala, ha permesso di eliminare le parti pericolanti e mettere in sicurezza la viabilità pedonale e veicolare. Due interventi per incendio di canne fumarie a Termoli con particolare apprensione per quello verificatosi in Via Leopoldo Pilla per il temuto, ma poi scongiurato, coinvolgimento della copertura in legno del tetto. Nel tardo pomeriggio intervento in zona Rio Vivo – Marinelle di Termoli per un altro incendio di un canneto e sterpaglie.