Incendi, si apre nuovo fronte a Ripalimosani: a fuoco bosco alle spalle del Coriolis

Gli incendi stanno devastando il Molise, soprattutto la zona costiera. Ma nelle ultime ore si è aperto un nuovo fronte a Ripalimosani, nei pressi del capoluogo di regione. Le fiamme si sono sviluppate alle spalle del ristorante Coriolis, precisamente in località Colle Matteo di Ripalimosani, una zona che è al confine con Campobasso. La parte interessata dal fuoco è quella del bosco che circonda la zona in cui sono presenti due attività di ristorazione (il Coriolis e la Casa di Paglia) e numerose abitazioni.

Un altro aspetto preoccupante riguarda il fatto che in zona sono in corso i lavori per la costruzione della nuova rete del metano: il cantiere è stato prontamente messo in sicurezza.

I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno domato le fiamme e gli ultimi focolai sono stati spento intorno alle 16.30.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri, la Polizia e personale del Comune di Ripalimosani.

