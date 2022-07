Fiamme e fumo stanno aggredendo in queste ore le borgate a Nord di Isernia, in particolare Colle Marino, dove il fronte del fuoco ha investito le abitazioni più esterne della frazione, quelle che confinano con gli uliveti. Notevoli le conseguenze proprio per gli ulivi, che stanno bruciando, arrecando notevoli danni economici ai coltivatori. Sul posto tre autobotti dei Vigili del Fuoco di Isernia che stanno lottando contro le fiamme proprio in questi momenti.

