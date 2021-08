Incendi in Basso Molise: via libera dal Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza

Incendi in Basso Molise, via Libera allo stato di emergenza per il Molise. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche per Sicilia, Sardegna e Calabria. «Si tratta di un primo step per aiutare il territorio. Ora il mandato alla Protezione Civile per la messa in sicurezza dei territori e per i primi interventi economici. E poi i ristori alle attività produttive». È quanto ha dichiarato all’ANSA il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli al termine del Consiglio dei ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza in quattro regioni per gli incendi. Come si ricorderà, diversi incendi, nelle scorse settimane, hanno provocato danni incalcolabili in tutto il Basso Molise: diversi i comuni dove le fiamme hanno completamente devastato il territorio.