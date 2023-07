Incendi, il vademecum Coldiretti: usare prudenza e denunciare comportamenti sospetti

Con l’aumento delle temperature delle ultime settimane e all’indomani dei due incendi divampati ieri, 16 luglio, a Campomarino, uno dei quali ha interessato un oliveto, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, torna d’attualità il problema degli incendi estivi. Spesso favoriti dalle elevate temperature, oltre che a pericolose disattenzioni della popolazione, gli incendi costituiscono un grave pericolo non solo per l’ambiente e le produzioni agricole ma anche per l’incolumità dei cittadini.

Inoltre, dal momento che non di rado gli incendi possono essere provocati anche volontariamente da piromani, Coldiretti ribadisce che occorre collaborare sempre con le autorità pubbliche e con i Corpi di Pubblica Sicurezza per fermare comportamenti sospetti o dolosi. Alla luce di queste considerazioni Coldiretti Molise ha elaborato un proprio vademecum a sostegno della prevenzione agli incendi. Di seguito le norme di buon comportamento che Coldiretti Molise invita a rispettare:

La prima regola per evitare l’insorgenza di un incendio nel bosco è quella di evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via che il fuoco sia spento e le braci siano completamente fredde;

soprattutto nelle campagne non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall’automobile e, nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi, verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi;

non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e, in particolare, evitare la dispersione nell’ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente;

nel caso in cui venga avvistato un incendio non prendere iniziative autonome ma mantenersi sempre a favore di vento, evitando di farsi accerchiare dalle fiamme e informare tempestivamente le autorità responsabili (Carabinieri Forestali 1515 o Vigili del Fuoco 115).